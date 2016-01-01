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تعرف علي موعد وشروط التظلمات في مواد الثانوية العامة ببني سويف

السبت 14/يوليه/2018 - 02:01 ص
تعرف علي موعد وشروط
تعرف علي موعد وشروط التظلمات في مواد الثانوية العامة
محمد عبد الحليم
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عن فتح باب التقدم للتظلمات للطلبة الراغبين في التقدم بطلب للتظلم من درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2018 وذلك عن طريق التقدم لمدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الإبتدائية ومقرها شارع صلاح سالم أمام البنك الأهلي ببني سويف، توريد مبلغ 100 جنيه 15 يوليو، بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة عن كل مادة مراد مراجعتها على حساب البنك الاهلي رقم 1543070416719000014، او حساب بنك مصر رقم 1050001000036407، او حساب بنك مصر رقم 1050001000036407 ، تسليم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب أو ولي الأمر مع أصل إيصال البنك.

وتبدأ التظلمات يوم الأحد الموافق 15 يوليو وحتى الخميس الموافق 9 أغسطس، ومكان الاطلاع على صورة كراسة الامتحان مدرسة السنية الثانوية بنات بالسيدة زينب بالقاهرة.

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