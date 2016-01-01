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أخبار العالم

تركيا تعتقل 182 شخصًا من أتباع داعية الراقصات عدنان أوكتار

السبت 14/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
أرتفع عدد الموقوفين في قضية الداعية التركي، عدنان أوكتار إلى 182 شخصا، حتى الآن.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن الشرطة أوقفت حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة 182 شخصا، من بين 235 شخصا مطلوبين للسطات في إطار التحقيق في قضية عدنان أوكتار.

ويواجه أوكتار، الداعية الديني، المعروف بتقديم دروس دعاية للراقصات، تهمة تزعم تنظيم إجرامي، واستغلال الأطفال جنسيا والاعتداء الجنسي، واحتجاز أطفال والابتزاز والتجسس السياسي والعسكري.

كما يواجه أوكتار وأتباعه اتهامات أخرى منها استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب.

ولا تزال السلطات تبحث عن 53 شخصا مطلوبين على ذمة القضية.
تركيا تعتقل 182 شخصًا من أتباع داعية الراقصات عدنان أوكتار
تركيا تعتقل 182 شخصًا من أتباع داعية الراقصات عدنان أوكتار

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