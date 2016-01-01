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أخبار العالم

إقالة وزير العدل في بيرو لاتهامات باستغلال النفوذ

السبت 14/يوليه/2018 - 02:06 ص
الرئيس البيروفي مارتن
الرئيس البيروفي مارتن بيزكارا
أش أ
أقال الرئيس البيروفي مارتن بيزكارا وزير العدل في بلاده سلفادور هيريسي الليلة بعد نشر مقطع صوتي تم تسجيله سرًا بين هيريسي وأحد القضاة يتعلق باستغلال للنفوذ.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن بيزكارا أعلن قراره بمطالبة وزير العدل هيريسي بالاستقالة بعد ساعات من إذاعة مقطع صوتي على وسائل الإعلام بالمحادثة المذكورة يطلب فيه هيريسي من القاضي "سيزار هينوستروزا" المشورة في مقترح تشريعي. ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول ذلك.

وأوضحت القناة أن القاضي هينوستروزا تورط في فضيحة منذ أن أذاعت وسائل إعلام محلية محادثات صوتية مسجلة كان يتفاوض فيها الأخير على تقديم أمر ما مقابل الحصول على منفعة.

وأشارت القناة إلى أن هينوستروزا أنكر التهم الموجهة إليه، كما أنكر هيريسي ارتكاب أي مخالفات اليوم الجمعة قائلًا إنه سوف يغادر منصبه.

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