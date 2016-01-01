صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

أطلقت إسرائيل صافرات الإنذار في مستوطناتها المحاذية للحدود مع غزة، بعد شنها غارات جوية على القطاع.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن سلطات الاحتلال دقت صافرات الإنذار في منطقتي سديروت ومجمع إقليمي أشكول، جنوب إسرائيل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه على تويتر إطلاق صافرات في بلدات محاذية للقطاع، دون كشف أسباب هذه الصافرات.



وجاءت هذه الصافرات بعد غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال على مواقع في قطاع غزة، يعتقد أنها تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس.