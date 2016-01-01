الوادي الجديد في اسبوع ...20 مليون جنيه لإنشاء أكبر مجمع إسلامي بالداخلة.. إنشاء أول مزرعة لصالح الحالات الاأولى بالرعاية ..ووظائف شاغرة بالمحافظة.. والزملوط يهنئ أوئل شهادة الثانوية العامة

شهدت محافظة الوادي الجديد علي مدار الاسبوع المنقضي عدة فعاليات منها انشاء اكبر مجمع اسلامي بالداخله , حيث أعلن الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد عن التجهيز للبدء فى إنشاء أكبر مجمع اسلامى بمدينه موط بمركز الداخلة بتكلفه 20 مليون جنيه والذى يضم مسجدا ومكتبة إسلامية كبيرة ومكتبا لتحفيظ القرآن الكريم ودار مناسبات.



وقال بخيت إنه تمت الموافقة على اعتماد المبالغ المخصصة للمجمع الاسلامى بعد تخصيص الأرض التى سيتم إنشاء المجمع عليها بمدينة موط بعد إضاقة توسعة له ليتم إحلال وتطوير المسجد الكبير بموط والذى لم يخضع لأية عمليات إحلال وتطوير منذ إنشائه وأصبح غير قادرا على استيعاب الزيادة فى أعداد المصلين وبعد مخاطبة الوزارة تمت الاستجابة بتخصيص ميزانية لاحلال المسجد بمجمع اسلامى متكامل

ومن ضمن الفعاليات ايضا وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعليماته بسرعة البدء في إنشاء أول مزرعة خيرية لصالح الحالات الأولى بالرعاية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الزملوط ، بحضور عدد من الجمعيات الأهلية النشطة بالمحافظة؛ لوضع اللمسات الأخيرة ومناقشة بنود التعاقد بين الجمعيات الأهلية المشاركة في المشروع الخيري والوقوف على الصعوبات وتقديم حلول فورية لها.



ووجّه الزملوط ، بسرعة البدء في أعمال التنفيذ وتسليم الأراضي التي سوف يتم تخصيصها للمزرعة، وتحديد قيمة إيجارية رمزية لأرض المزرعة، ومنح سنة سماح مع توفير كل التسهيلات والدعم، وتحديد المسئوليات والمهام وطاقم العمل الإداري، والانتهاء من وضع كيان متكامل للمشروع، وفتح حساب على أن يكون تابع لإحدى الجمعيات المشاركة بالمشروع الخيرى.



وأضاف "الزملوط" أن المشروع يتضمن إنشاء مزرعة خيرية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية كل حسب إمكانياته، ويتم زراعتها بالنخيل ومختلف المحاصيل الزراعية سريعة الإنتاج لحين البدء في جني ثمار النخيل، وتخصيص جزء منها للإنتاج الحيواني والمناحل والإنتاج الداجني تحت إشراف مديريتي الزراعة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ لدعم أنشطة الجمعيات الخيرية لصالح الحالات المستحقة والأيتام والحالات الأولى بالرعاية.



وكان محافظ الوادي الجديد قد وافق على تخصيص 120 فدانًا بالخارجة؛ لإنشاء تلك المزرعة التي ستخدم قطاعًا كبيرًا من الحالات الأولى بالرعاية من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة بالمحافظة.



وكانت محافظة الوادى الجديد، اعلنت عن استمرار فتح باب التقدم لوظائف رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز بلاط وعلى من يرغب فى شغل وظيفة رئيس قرية أن يتقدم بطلب باسم اللواء محافظ الوادى الجديد ومرفقا به المستندات المطلوبة وفى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان وتتضمن المستندات بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل متضمنا "الاسم / تاريخ الميلاد / تاريخ التعين لأول مرة المؤهلات الدراسية، الوظيفة الحالية والدرجة المالية، الوظائف الإشرافية التى شغلها إن وجد".



وتضمنت الأوراق المطلوبة أيضا الأعمال البارزة معتمده من الجهه الأصلية (السيرة الذاتية) والموافقة المبدئية من الجهه التى يعمل بها على شغل وظيفة رئيس قرية وشهادة بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقوف عن العمل – عدم صدور حكم بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة وخمس صور شخصية وصور الرقم القومى وكشف تحليل المخدرات ومقترح لتقرير الوظيفة على أن يتضمن المقترح خطة قابلة للتنفيذ والإنجازات السابقة وصورة المؤهل الدراسى والمؤهلات الإضافية.



وحددت المحافظة شروط التقديم للوظائف فى الآتى:



1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال على الأقل ومن الخاضعين لأحكام القانون.

2 – الكفاءة والقدرة على القيادة وحل مشاكل الجماهير.

3- يجوز تعيين رئيس القرية من أبناء القرية أو من خارجها طبقا للحاجة.

4 – موافقة الجهات الأمنية علي تعينة رئيسا للوحدة المحلية القروية بعد الترشيح لشغل الوظيفة.

5- تقارير الكفاية امتياز عن الثلاث سنوات الأخيرة.



وأن تكون الطلبات والأوراق المطلوبة من أصل وأربع صور معتمده ومختومة بخاتم شعار الجمهورى.



وأوضحت المحافظة فى الإعلان أنه لن تقبل الطلبات التى ترد قبل أو بعد الميعاد أو التى ترد عن طريق البريد وسيتم حفظ الملفات غير المستوفاه أو التى لا تتوفر بها الشروط دون إخطار صاحبها وتسلم الطلبات باليد بمقر مديرية التنظيم والإدارة حتى يوم 18 يوليو الجارى



وكان من ضمن الفعاليات ايضًا ظهور نتيجة الثانوية العامه حيث اجرى اللواء محمـد الزملـوط محافـظ الوادي الجـديـد اتصالا هاتفيا هنأ خلاله الطلاب الاوائل بشهاده الثانوية العامة على مستوى المحافظة وأسرهم، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح موجهـا بضـرورة مواصلـة التقـدم والحفاظ عليه .



,حيث حصل اربعة طلاب على المركز الاول فى القسم العلمى (شعبة العلوم ) بمجموع درجات 408.5 بنسبة نجاح بلغت 99.6 % وأسماؤهم كالآتي:



- حسين سعد حسين الداخلة

- ايمان احمد ابراهيم باريس

- ميرنا احمد عبد الرحيم الخارجة

- زياد كامل محمد الداخلة



كما حصل طالبان على المركز الاولى بالقسم العلمي ( شعبة الرياضيات ) وذلك بمجموع درجات 404.5 درجه بنسبه 99.6% وهما

- عبد الله عادل محمود الخارجة

- احمد طلعت حمزه بلاط



اما شعبه الأدبي حصل الطالب - رامي جابر على صالح - مركز الخارجة على المركز الاول بمجموع 402.5 وبنسبة نجاح 98.1%



وكلف المحافظ رؤساء المراكز الإدارية بتقديم التهنئة للطلاب اوائل المحافظة وابلاغ تهنئه المحافظ لمن تعذر الاتصال به تليفونيا، كما وعـد المحـافـظ بتكريم جميـع الطـلاب المتفوقين والمتميزين بالمحافظة بمختلف مراحل التعليم بالمحافظة.

