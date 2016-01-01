فى عيد ميلاده.. يسرى مصطفى تزوج زيزى مصطفى وعانى من هذا المرض

تحل اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنان الراحل يسرى مصطفى، والذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الدراما التليفزيونية، إلا أنه ابتعد عن المشاركة في أي أعمال فنية قبل رحيله بعدة أعوام، رغم تألقه لسنوات وتقديمه حوالي 90 مسلسلًا.



ومن أبرز أعمال الراحل "الشهد والدموع"، و"عيلة الدوغري"، و"رأفت الهجان"، و"ليالى الحلمية"، و"ضمير أبلة حكمت"، و"زيزينيا"، و"يتربى فى عزو"، و"بوابة الحلوانى"، و"حضرة المتهم أبى"، وغيرها من الأعمال.



وتزوج الراحل عدة مرات، كان أبرزها من الفنانة الراحلة زيزى مصطفى، إلا أنهما انفصلا بعد سنوات قليلة واحتفظا بعلاقة الصداقة التى جمعت بينهما، ليتزوج بعدها سيدة من خارج الوسط الفنى إلى أن وقع الانفصال بينهما.



وقد عانى الفنان الراحل من مرض "الفشل كلوى" فى سنواته الأخيرة، وهو ما جعله يعانى من أزمة مالية حادة، وقد توفى بعد معاناة مع المرض في 15 يناير 2015.