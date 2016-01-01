للأكيلة.. 5 طواجن متنوعة للشيف الشربيني

تعتبر "الطواجن" من الأطباق التي يعشقها الجميع، فمن يستطيع أن يسيطر على شهيته وهو يرى أحد الطواجن الفخارية يخرج من الفرن، والرائحة الشهية التي تنبعث منه أيا كانت الأكلة التي تم تحضيرها وغليان الطعام حتى يقدم إليك الطاجن .



تحتفظ الطواجن بشكل عام، سواء التي يستخدم فيها اللحوم أو الدجاج، بمكانتها الخاصة لدى الأكيلة، وتشكل إحدى مصادر السعادة بالنسبة لهم، وقد يقطعون مسافات طويلة من أجل تناول أحد تلك الطواجن في أحد المطاعم المعروف عنها إتقانها لهذا النوع من الطعام.



وقدم نجم "سي بي سي سفرة"، الشيف شربيني ببرنامجه "الشيف"، عددا كبيرا من الطواجن، التي نقدم لكم منها خلال التقرير التالي، 5 طواجن متنوعة "هتاكل صوابعك وراهم".



طاجن محشي بالكوارع

طاجن محشي الكرنب بالكوارع، قد يكون أحد الاختيارات الغريبة على المعدة، إلا أن محبي الأكل لن يضيعوا فرصة تجربته على طريقة الشيف شربيني.



طاجن لسان عصفور بالدجاج والسجق

السجق من الأكلات التي لها عدد كبير من العشاق، ومع الفراخ ولسان العصفور سيكون واحدا من الطواجن التي لا يمكن مقاومتها.



طاجن البحريات بالخضراوات

الجمبري وسمك فيليه والسبيط، بالإضافة إلى الكرفس والبطاطس المكعبات والجزر والبسلة، ستشكل الطاجن المفضل لمحبي السي فود.



طاجن البامية بالدجاج

البامية من الخضراوات التي تشكل طاجنا كلاسيكيا اعتاد عليه الجميع، لكن الجميع اعتاد على تناوله باللحم، إلا أن الدجاج قد يشكل ثنائيا رائعا مع البامية.



طاجن الفريكيتو

من الطواجن التي أعدها الشيف شربيني باستخدام الفريك والمشروم واللبن وقطع الدجاج، ولا يستغرق إعداده وقتا طويلا.