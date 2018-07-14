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لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 02:36 ص
لحة ولادة زرافة
لحة ولادة زرافة
أذاعت وكالة «cbsnews»، مقطع فيديو للحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا فى كنساس.

وأطلق على عجل الزرافة المولود "Konza"، ووالدته تدعى Abi، ورصد مقطع الفيديو اللحظات الأولى لخطوات المولود أثناء تعلمه المشي ومساعدة والدته له فى القيام بذلك.

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