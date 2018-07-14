لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو

WATCH: Konza the giraffe calf was born at the Topeka Zoo on Wednesday https://t.co/aYIcGo5zvO pic.twitter.com/T6iYoDZlYB — CBS News (@CBSNews) July 14, 2018

أذاعت وكالة «cbsnews»، مقطع فيديو للحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا فى كنساس.وأطلق على عجل الزرافة المولود "Konza"، ووالدته تدعى Abi، ورصد مقطع الفيديو اللحظات الأولى لخطوات المولود أثناء تعلمه المشي ومساعدة والدته له فى القيام بذلك.