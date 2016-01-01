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فن

رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 02:33 ص
صدى البلد
محمد صبحي
أحيا النجم رامي صبري أولى حفلات صيف مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع.

وبمجرد صعود رامي علي خشبة المسرح مرددا لاغنية "كلمة" تعالي هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فقرته التي امتدت لقرابة الساعتين.

قدم رامي خلال حفله الأول لصيف ٢٠١٨ بالساحل الشمالي عدد كبير من أغانيه التي تألق لها طوال مشواره الفني منها "حبيبي الاولاني" ،"وانا معاك" ، "الراجل" ،" الناس بتبان في الشدة" ،"إبن بلدي" ،" بطلي بقي" ،" وعد مني" ،"اسيبك يومين" .. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال سيلفي.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن المخرج فاروق إسماعيل ومنة فضالي وشيرين حرم رامي صبري.
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور
رامي صبري يتألق في حفل مدينة العلمين .. صور

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