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فن

في عيد ميلادها .. 6 معلومات عن سميرة محسن .. خليفة سميحة أيوب

السبت 14/يوليه/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
أحمد عمر البهى
تحتفل اليوم الفنان سميرة محسن بعيد ميلادها الـ"73 " , حيث تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي احترفن المجال الأكاديمي بجانب العمل فى مجال التمثيل , وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها .

1- تخرجت في كلية الآداب قسم علم نفس، لتلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.

2- اكتشفها المخرج حسين كمال فى السينما , بعد أن شاهدها على خشبة المسرح .

3- ترأست بعد ذلك قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية .

4- لديها ولدان , لا يعملان فى المجال الفنى .

5- وصفتها سميحة أيوب " بخليفتها في المسرح " .

6 - إنتجت عدد من الاعمال إبرزها فيلم "سنة اولى نصب " .

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