في عيد ميلادها .. 6 معلومات عن سميرة محسن .. خليفة سميحة أيوب

تحتفل اليوم الفنان سميرة محسن بعيد ميلادها الـ"73 " , حيث تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي احترفن المجال الأكاديمي بجانب العمل فى مجال التمثيل , وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها .



1- تخرجت في كلية الآداب قسم علم نفس، لتلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.



2- اكتشفها المخرج حسين كمال فى السينما , بعد أن شاهدها على خشبة المسرح .



3- ترأست بعد ذلك قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية .



4- لديها ولدان , لا يعملان فى المجال الفنى .



5- وصفتها سميحة أيوب " بخليفتها في المسرح " .



6 - إنتجت عدد من الاعمال إبرزها فيلم "سنة اولى نصب " .