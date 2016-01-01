إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار محكمة فارسكور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، من العثور على جسم غريب يشبه القنبلة البدائية الصنع تم اكتشافه بالقرب من محكمة فارسكور، حيث تلقى قسم شرطة فارسكور بدمياط بلاغ يفيد بالعثور على جسم يشتبه في كونه قنبلة.



تم إخطار مديرية أمن دمياط، وإرسال قوة من ادارة المفرقعات وأخرى من الحماية المدنية وتبين وجود قنبلة تم تفكيكها وتمكنوا من إبطال مفعولها، وهي عبارة عن زجاجة بها أخشاب وساعة رقمية وتم تشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.

