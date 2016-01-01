في عيد ميلاده .. تعرف على أبرز أعمال المخرج معتز التوني

يحتفل اليوم المخرج معتز التوني بعيد ميلاده , حيث يعد واحداُ من أبرز مخرجي الكوميديا فى مصر , حتى ان استطاع ان يكون محل ثقة لعدد من الفنانين أبرزهم دنيا سمير غانم واحمد فهمى ومصطفى خاطر وياسمين عبد العزيز وغيرهم .



وتخرج " التونى "من معهد العالي للسينما قسم إخراج عام ٢٠٠٠. وعمل في بداية تخرجه كمساعد مخرج في أفلام " أفريكانو , حرب أطاليا, قدم بعد ذلك عام 2010 أولى أعماله السينمائية فيلم" سمير وشهير وبهير" ثم فيلم ٣٠ فبراير مع الفنان سامح حسين عام ٢٠١٢ , وفى 2015 أخرج فيلم كابتن مصر.



كما قدم " التونى " عدد من الأعمال التليفزيونية أبرزها : لهفة , هربانه منها , ربع رومى , كما ظهر فى ممثل فى عدد من الاعمال مثل فيلم إعز صحاب ولعبة الحب .