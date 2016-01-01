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فن

في عيد ميلاده .. تعرف على أبرز أعمال المخرج معتز التوني

السبت 14/يوليه/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم المخرج معتز التوني بعيد ميلاده , حيث يعد واحداُ من أبرز مخرجي الكوميديا فى مصر , حتى ان استطاع ان يكون محل ثقة لعدد من الفنانين أبرزهم دنيا سمير غانم واحمد فهمى ومصطفى خاطر وياسمين عبد العزيز وغيرهم .

وتخرج " التونى "من معهد العالي للسينما قسم إخراج عام ٢٠٠٠. وعمل في بداية تخرجه كمساعد مخرج في أفلام " أفريكانو , حرب أطاليا, قدم بعد ذلك عام 2010 أولى أعماله السينمائية فيلم" سمير وشهير وبهير" ثم فيلم ٣٠ فبراير مع الفنان سامح حسين عام ٢٠١٢ , وفى 2015 أخرج فيلم كابتن مصر.

كما قدم " التونى " عدد من الأعمال التليفزيونية أبرزها : لهفة , هربانه منها , ربع رومى , كما ظهر فى ممثل فى عدد من الاعمال مثل فيلم إعز صحاب ولعبة الحب .

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