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اقتصاد

مستثمرو دمياط: القضاء على البيرقراطية أهم حافز للاستثمار

السبت 14/يوليه/2018 - 03:13 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن المناخ الاستثمارى فى مصر شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية سواء على مستوى القوانين والتشريعات او ترفيق المناطق الصناعية وجود شبكة طرق جيدة تسهل الانتقالات بين المحافظات وتختصر مزيد من الوقت.

وأضاف "حفيلة"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن تهيئة البيئة الاستثمارية فى البلاد تحتاج الى مزيد من تسهيل الإجراءات وتدريب موظفى الجهات التى تتعامل مع المستثمرين بشكل مستمر، لتقديم افضل خدمة فى اقل وقت ممكن، اذ أن اهدار الوقت يعنى مزيد من الخسائر فى الأموال مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار افضل الجهات الحكومية تعاملا مع المستثمرين.

تابع :لابد ان يتعامل المستثمر مع جهة واحدة منعا للارتباك بكثرة الجهات وتعددها مطالبا أن تكون وزارة الاستثمار هى تلك الجهة التى يلجأ اليها المستثمر لإنهاء إجراءات مشروعه.

وأشار حفيلة، الى أن القضاء على البيروقراطية فى الجهاز الحكومى للدولة هي أكثر المطالب التى يؤكد عليها المستثمرين المحليين حيث تعتبر اكثر الحوافز الاستثمارية جذبا للاستثمار، مؤكدا أن مصر تمتلك كل المؤهلات لتصبح الدولة رقم واحد فى المنطقة العربية والافريقية الجاذبة للاستثمار حيث انها تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث الدول الأعلى عائد الاستثمار فضلا عن أنها سوق كبير يمكن النفاذ من خلاله لأكثر من مليار مستهلك عن طريق الاتفاقيات التجارية بينها وبين الدول العربية والافريقية.

أوضح حفيلة ، هناك مجهود كبير تبذله وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للترويج للاستثمار فى مصر وتأتى حملة "استثمر فى مصر "الذى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة فى كاس العالم بروسيا متوقعا أن تحقق المستهدف منها على المدى القريب و تنجح فى جذب مزيد من الاستثمارات للبلاد و تقدم صورة حقيقة عن مصر امام العالم.

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