ميراى دانر تستعد لـ"لتر من الدموع " بعد نجاحه فى اليابان

تعاقدت الفنانة التركية ميراى دانر على بطولة عمل درامي جديد يحمل أسم " لتر من الدموع " , والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة على إحدى القنوات الخاصة .



العمل مستوحى من احدى الاعمال الدرامية اليابانية والتى حظت على نجاح فى الاونة الاخيرة , مما دفع القائمين على المسلسل التركى , على شرائه حقوق اقتباسه .



وتتفاوض شركة الإنتاج حاليًا مع الممثل التركى" أكين كوش " ليقوم بدور البطولة الرجالية فى العمل , الا انه لم يبدى قراره النهائى حتى الان .