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فن

ميراى دانر تستعد لـ"لتر من الدموع " بعد نجاحه فى اليابان

السبت 14/يوليه/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تعاقدت الفنانة التركية ميراى دانر على بطولة عمل درامي جديد يحمل أسم " لتر من الدموع " , والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة على إحدى القنوات الخاصة .

العمل مستوحى من احدى الاعمال الدرامية اليابانية والتى حظت على نجاح فى الاونة الاخيرة , مما دفع القائمين على المسلسل التركى , على شرائه حقوق اقتباسه .

وتتفاوض شركة الإنتاج حاليًا مع الممثل التركى" أكين كوش " ليقوم بدور البطولة الرجالية فى العمل , الا انه لم يبدى قراره النهائى حتى الان .

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