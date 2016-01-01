نصف مليون ليرة غرامة على مسلسل التفاح الممنوع

أصدرت لجنة المشاهدة الدرامية فى تركيا قرارًا بتغريم مسلسل "التفاح الممنوع" نصف مليون ليرة، بسبب التلفظ بجملة غير مناسبة فى العمل.



وقد رأت اللجنة أن الجملة التى صدرت على لسان بطلة العمل حملت معاني منافية للذوق العام والسلم العائلي والمجتمعي.



يذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها المسلسل منذ البدء فى تصويره، حيث سبق وأن اتهمت مساعدة الأزياء الخاصة بالعمل؛ الفنان طلعت بولوت، والذى يقوم بالبطولة الرجالية ضمن الأحداث، بالتحرش بها أثناء التصوير.