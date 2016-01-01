ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو

السبت 14/يوليه/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلن المهندس علي جبر أمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد عن تنظيم الحزب فعالية تحت شعار بورسعيد الجميلة ورفع درجة الاستعداد والتنظيم لانطلاق دوري مستقبل وطن لكرة القدم المقرر انطلاقه 20 من الشهر الجاري.

وأكد المهندس علي جبر أن الفاعلية اليوم شارك بها شباب وفتيات الحزب بالتنسيق مع أمينة المرأة رباب الشناوي بمرافقة ابطال بورسعيد الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطولات محلية وعالمية.

ونوه جبر عن خروج الشباب في جولة سياحية للتعريف بمعالم بورسعيد بأتوبيس سياحي مكشوف دعائي للبطولة.

وفي ذات السياق أكد رامي عوض أمين العلاقات العامة استمرار تلقى الرغبات في المشاركة بالدوري إلى وقت إجراء القرعة قبل انطلاق البطولة.

وأضاف عوض أنه مقرر إقامة البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من الأحياء حتى 15 أغسطس يعقبها تصفيات على مستوى المحافظة اعتبار من 16 أغسطس للخروج بفريق يشارك على مستوى الجمهورية اعتبار من ا سبتمبر.

وأكد محمد عبد العزيز امين العمل الجماهيري أن الجوائز المقدمة من الحزب ستكون للفرق الثلاث الأولى بواقع 100 ألف جنيه للأول و 60 ألف للثاني و 40 ألف للثالث.

واضاف عبد العزيز أن ادارة البطولة استهدفت المرحلة السنية للشباب مابين 15 سنة إلى 30 سنه كما شددت أن يكون المشارك ليس لديه موانع صحية حفاظا على حياته وسلامته

ومن جانبه كشف محمد النوساني امين تنظيم بورسعيد عن مشاركة 560 لاعب بإجمالي 56 فريق حتى اليوم ومن المتوقع زيادته لتكون أكبر عدد لفرق رياضية تشارك في دورة خماسيات كرة قدم على أرض بورسعيد

واضاف النوساني أن البطولة ستقام على 7 ملاعب داخل أحياء المحافظة السبع في ذات التوقيت مما يشير إلى ضخامة الحدث

ولفت النوساني إلى أن الملاعب ستكون على النحو التالي الكامب نو مدينة بورفؤاد والنورس ستايل حى الشرق والساحة الشاطئية حى المناخ مركز شباب بورسعيد حى العرب ومركز شباب الزهور حى الزهور ومركز شباب السلام حى الضواحى وملعب ال 5 كباري بحى الجنوب

وشدد امين تنظيم بورسعيد على أن أعضاء الأمانة يهدفون إلى الفوز بكأس البطولة الأولى للحزب في أكبر مهرجان رياضي لشباب مصر
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو
انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو

ترشيحاتنا

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو

الرئيس المكسيكي الجديد والمنتهي ولايته يتعهدان بتشكيل جبهة ضد واشنطن

الفيضانات في الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

مرتضى منصور: فرجاني ساسي في الزمالك لمدة 3 سنوات

أحد مصابى حادث البدرشين: القطار كان يسير بسرعة جنونية

الأزمات تجبر إيران على وقف تصدير الكهرباء والمياه

ليفربول يعلن ثالث صفقاته قبل الموسم الجديد

محمد صلاح على رأس المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

ترامب يهنئ مصر بمناسبة العيد الوطني

في عيد ميلادها .. 6 معلومات عن سميرة محسن .. خليفة سميحة أيوب

اختفاء مركب صيد مصري قادمة من ميناء مصراتة الليبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

فيديو

للأكيلة.. 5 طواجن متنوعة للشيف الشربيني
لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا
6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف
صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟