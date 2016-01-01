انطلاق دوري مستقبل وطن بشعار بورسعيد الجميلة.. 20 يوليو

أعلن المهندس علي جبر أمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد عن تنظيم الحزب فعالية تحت شعار بورسعيد الجميلة ورفع درجة الاستعداد والتنظيم لانطلاق دوري مستقبل وطن لكرة القدم المقرر انطلاقه 20 من الشهر الجاري.



وأكد المهندس علي جبر أن الفاعلية اليوم شارك بها شباب وفتيات الحزب بالتنسيق مع أمينة المرأة رباب الشناوي بمرافقة ابطال بورسعيد الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطولات محلية وعالمية.



ونوه جبر عن خروج الشباب في جولة سياحية للتعريف بمعالم بورسعيد بأتوبيس سياحي مكشوف دعائي للبطولة.



وفي ذات السياق أكد رامي عوض أمين العلاقات العامة استمرار تلقى الرغبات في المشاركة بالدوري إلى وقت إجراء القرعة قبل انطلاق البطولة.



وأضاف عوض أنه مقرر إقامة البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من الأحياء حتى 15 أغسطس يعقبها تصفيات على مستوى المحافظة اعتبار من 16 أغسطس للخروج بفريق يشارك على مستوى الجمهورية اعتبار من ا سبتمبر.



وأكد محمد عبد العزيز امين العمل الجماهيري أن الجوائز المقدمة من الحزب ستكون للفرق الثلاث الأولى بواقع 100 ألف جنيه للأول و 60 ألف للثاني و 40 ألف للثالث.



واضاف عبد العزيز أن ادارة البطولة استهدفت المرحلة السنية للشباب مابين 15 سنة إلى 30 سنه كما شددت أن يكون المشارك ليس لديه موانع صحية حفاظا على حياته وسلامته



ومن جانبه كشف محمد النوساني امين تنظيم بورسعيد عن مشاركة 560 لاعب بإجمالي 56 فريق حتى اليوم ومن المتوقع زيادته لتكون أكبر عدد لفرق رياضية تشارك في دورة خماسيات كرة قدم على أرض بورسعيد



واضاف النوساني أن البطولة ستقام على 7 ملاعب داخل أحياء المحافظة السبع في ذات التوقيت مما يشير إلى ضخامة الحدث



ولفت النوساني إلى أن الملاعب ستكون على النحو التالي الكامب نو مدينة بورفؤاد والنورس ستايل حى الشرق والساحة الشاطئية حى المناخ مركز شباب بورسعيد حى العرب ومركز شباب الزهور حى الزهور ومركز شباب السلام حى الضواحى وملعب ال 5 كباري بحى الجنوب



وشدد امين تنظيم بورسعيد على أن أعضاء الأمانة يهدفون إلى الفوز بكأس البطولة الأولى للحزب في أكبر مهرجان رياضي لشباب مصر