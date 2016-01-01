الرئيس المكسيكي الجديد والمنتهي ولايته يتعهدان بتشكيل جبهة ضد واشنطن

تعهد الرئيس المكسيكي الجديد والرئيس المنتهي ولايته بالعمل معا بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة، في ظل التوتر الحالي، بشأن السور الذي تبنيه واشنطن على الحدود وكذلك القوانين المفروضة على منتجات جارة العام سام.



وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية بنسختها الأنجليزية، أن الرئيس المنتهي ولايته في المسكيك، أنريك بنا نيتو، وخليفته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وافقا، أمس الجمعة على تشكيل جبهة موحدة للتعام مع الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة.



وكان عمدة مدينة مكسيكو سيتي السابق، قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت بداية الشهر الجاري، ومن المفترض أن يحل محل الرئيس الحالي في بداية ديسمبر المقبل.



ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيدجاراي:" الأثنان يريدان العمل معا وتقديم جبهة موحدة للمكسيك. هكذا نعمل على علاقتنا مع الولايات المتحدة".



وتابع فيدجاراي، عقب لقاء مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو في العاصمة المكسيكية، أن الأثنين سينسقان جهودهما حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، التي تعيد الولايات المتحدة وكندا النظر فيها.





