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فن

حب الملائكة يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

السبت 14/يوليه/2018 - 08:07 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل "حب الملائكة" قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية أمس الأول، الخميس.

وجاء في المركز الثاني مسلسل "عائلتى الكبيرة"، والذى يحتل المركز الثاني منذ أن تم عرضه، رغم وضع أبطاله أملا كبيرا على هذا العمل.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الأعمال الدرامية التى تعرض فى تركيا، حصلت على إجازة من العرض، على ان يتم تصوير أجزاء جديدة من تلك الأعمال خلال الفترة المقبلة.

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