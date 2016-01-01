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فن

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 04:14 ص
منة فضالى ورامى صبري
منة فضالى ورامى صبري
محمد صبحي
حرص النجم رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي علي تحية الفنانة منة فضالي التي تواجدت منذ بداية الحفل أمام خشبة المسرح حيث قامت بتصويره لايف وفيديو بهاتفها المحمول.

وبمجرد صعود منه على خشبة المسرح شاركت رامي الغناء والرقص وسط هتافات وصيحات الجمهور.

وكان قد وقع الاختيار علي النجم رامي صبري لإحياء أولى حفلات صيف مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي داخل بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع.

كان في استقبال رامي مدير أعماله أيمن نابليون الذي تواجد مبكرا داخل مكان الحفل للإشراف علي بروفة الفرقة الموسيقية وكافة التجهيزات التي تم وضعها علي غرار سهرات اللايف العالمية .

وبمجرد صعود رامي علي خشبة المسرح مرددا لاغنية "كلمة" تعالي هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فقرته التي امتدت لقرابة الساعتين.

قدم رامي خلال حفله الأول لصيف ٢٠١٨ بالساحل الشمالي عدد كبير من أغانيه التي تألق لها طوال مشواره الفني منها "حبيبي الاولاني" ،"وانا معاك" ، "الراجل" ،" الناس بتبان في الشدة" ،"إبن بلدي" ،" بطلي بقي" ،" وعد مني" ،"اسيبك يومين" .. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال سيلفي.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن المخرج فاروق إسماعيل ومنة فضالي وشيرين حرم رامي صبري.
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور
منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

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منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

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