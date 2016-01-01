ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

السبت 14/يوليه/2018 - 04:00 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء إن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها.

واستشهد المجمع، عبر صفحته بـ"فيسبوك" بما روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

جدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ترديد دعاء استفتاح الصلاة وهو الأمر الذي يغفله الكثير من المصلين ومن الأحاديث الواردة في استفتاح الصلاة ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد".

ترشيحاتنا

ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018

9 أطعمة قاتلة احذرى تناولها

الآثار: اكتشاف خبيئة للتحنيط و35 مومياء و25 تابوتا في سقارة ..صور

تحقيقات النيابة: رئيس الجمارك استغل ساعي مكتبه كوسيط للحصول على الرشوة

منة فضالي تعود من الساحل الشمالي الأسبوع المقبل

لقطات مصورة من داخل الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة.. فيديو

ضاحى خلفان: لا عزاء للإخوانجية ومصر على قلب راجل واحد

قمر توجه رسالة لجمهورها عن أسباب ظهورها بالمايوه مؤخرا

مصادر لـ صدى البلد: حل لغز العثور على جثث أطفال المريوطية.. صور

التحريات: فيديو سيد سيكا منذ عامين والكلب مات منذ 8 أشهر ..صور

الداخلية: ضبط سيد سيكا المتهم بترويع مواطن بكلب في فيصل

مفاجأة.. هازارد ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 180 مليون يورو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

مصادر لـ صدى البلد: حل لغز العثور على جثث أطفال المريوطية.. صور

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

فيديو

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا
نقيب الصيادين: عطل المحرك أقرب سبب لاختفاء مركب الصيد
وكيل صحة الشرقية عن ترديد النشيد بإحدى الوحدات:لا يمكن محاسبتهم
بكري: نقيب الاجتماعيين الراحل كان يطمئنني بزوال حكم الإخوان.. فيديو
خبير نقل: قيمة رواتب العاملين أكبر من دخل السكة الحديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟