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العثور على كهف أثري بالصدفة في روسيا

السبت 14/يوليه/2018 - 10:00 ص
العثور على كهف فريد
العثور على كهف فريد
أماني إبراهيم
ما زال العلماء يكتشفون الكثير من أسرار العالم القديم بالصدفة، حيث اكتشفوا كهفا أثريا تكون بفعل المياه الجوفية، وذلك خلال بناء طريق سريع للربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا.

اكتشف العلماء الكهف في منطقة بيلوجورسك في شبه جزيرة القرم، خلال إنشاء طريق "تافريدا"، ولاحظوا أن الكهف يتكون من تجويف يمتد داخله لمسافة تصل إلى 1050 مترا، وعثروا بداخله أيضًا على بقايا لحيوانات مفترسة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ورجحوا نشأة هذا الكهف بسبب ضغط المياه الجوفية لفترات زمنية طويلة، ويقول رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف: "التقيت خبراء الكهوف من الجمعية الجغرافية الروسية الذين سيدرسون هذا الكهف الفريد، كما أمرت بتشكيل لجنة تضم هؤلاء الخبراء وممثلين عن اتحاد خبراء الكهوف ووزارة النقل وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وجامعة القرم الفدرالية، وممثلين عن الشركة التي تقوم بإنشاء الطريق السريع".

وقرر رئيس الجمهورية وقف أعمال الطريق السريع لحين الانتهاء من دراسة الكهف، لأنه قد يهدد الطريق بالانهيار السريع، ومن المقرر أن ينتهي هذا الطريق من الإنشاء بحلول عام 2020 بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار.

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