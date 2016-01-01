قاض يأمر الحكومة الأمريكية بتمويل تكاليف لم شمل مهاجرين مع أبنائهم

أمر قاض أمريكي الحكومة يوم الجمعة بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين مع أبنائهم بعد أن فصلهم مسؤولون عند الحدود الأمريكية المكسيكية.



وتعمل الحكومة الأمريكية على لم شمل نحو ألفي طفل مع آبائهم الذين اعتُقلوا وتم فصلهم عن أبنائهم في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب التي تقضي "بعدم التسامح مطلقا" لردع ما وصفه بالهجرة غير الشرعية.



وقال القاضي دانا سابراو خلال جلسة في سان دييجو" ليس منطقيا قيام أي من الآباء الذين تم فصلهم بدفع أي شيء".



وكان سابراو قد أمر في يونيو حزيران بلم شمل الأطفال بحلول 26 يوليو تموز ولم تستطع الحكومة الوفاء بموعد نهائي الأسبوع الماضي للم شمل الأطفال الأصغر سنا مع آبائهم.



وتأتي هذه القضية من دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية . وقال محاموهم خلال جلسة يوم الجمعة إن مسؤولي الهجرة أبلغوا المهاجرين الآباء بضرورة دفع تكاليف لم شملهم مع أولادهم.



وأشارت وثائق للمحكمة من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن مسؤولي الهجرة طلبوا بشكل مبدئي من أحد الآباء دفع 1900 دولار ليتم لم شمله مع ابنه.