بـ 29 مليار دولار.. فائض تجاري قياسي للصين في شهر يونيو

سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا في يونيو الماضي، بالمقارنة بالولايات المتحدة، مما قد يزيد التوتر مع الولايات المتحدة التي بدأت تطبيق رسوم جمركية جديدة على ما قيمته مليارات دولارات من البضائع الصينية.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فإن الصين سجلت فائضا تجاريا يصل إلى 29 مليار دولار في شهر يونيو، بزيادة 18% بالمقارنة بشهر مايو (24,58 مليار دولار) بحسب ما أعلنت هيئة الرسوم الجمركية الصينية.



وعلقت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية أنه رقم قياسي على صعيد فائض تجاري منذ العام 1999.



وكان الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة قد مثل 133,8 مليار دولار من بداية يناير وحتى نهاية مايو 2018، غير أن شهر يونيه وحده سجل 29 مليار دولار، فيما يشكل رقما قياسيا.



وفي نفس السياق، ارتفعت صادرات الصين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11,3%، متفوقة على توقعات بلومبيرج التي توقعت 9,5% زيادة فقط.



