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كأس العالم

ننشر اللحظات الأخيرة لبعثة المصري قبل مغادرتها إلى المغرب

السبت 14/يوليه/2018 - 06:03 ص
لاعبي المصري
لاعبي المصري
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
انفردت صدى البلد برصد اللحظات الأخيرة لبعثة فريق النادي المصري قبل مغادرته البلاد متوجها إلى المغرب لملاقاة فريق نهضة بركان في بطولة الكونفدرالية الأفريقية و المقرر لها 18 الجاري

كان اللاعبون بدأوا تجمعهم في تمام الساعة الثالثة والنصف ببهو الفندق الذي يبعد عن المطار بأمتار قليلة وحرصت ادارة الفندق على تجهيز وجبة خفيفة بمواصفات خاصة للاعبين وفقًا لتعليمات الجهاز الفني والتي ينفذها الجهاز الطبي بكل دقة كما حرص عدد كبير من نزلاء الفندق والعاملين على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وأنهى الكابتن محمود جابر اداري الفريق اجراءات المغادرة بكل سهولة ويسر ، خاصةً وأنه سبق البعثة في الوصول للمطار قبل مغادرة اللاعبين للفندق الأمر الذي ساهم في تيسير كافة الاجراءات والتف العديد من المتواجدين بالمطار سواء من المواطنين أو العاملين حول الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن لالتقاط الصور التذكارية معهم.

وشهدت ساحة الانتظار بالمطار تواجد محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة المصري وأحمد عوض عضو المجلس ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري والذين حرصوا على مصافحة لاعبي الفريق بالكامل.

وأدى جميع اللاعبين صلاة الفجر بالفندق قبيل مغادرتهم للمطار.
ننشر اللحظات الأخيرة لبعثة المصري قبل مغادرتها إلى المغرب
ننشر اللحظات الأخيرة لبعثة المصري قبل مغادرتها إلى المغرب

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