عدم أحقية المصري في اي مبالغ نظير بيع الشناوي محليا.. شاهد

كشف مستند لعقد بيع اللاعب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للنادي المصري السابق المبرم بين النادي المصري ونادي الزمالك عام 2014 بعدم أحقية المصري لأي مبالغ نتاج بيع المصري محليا.



وأوضح المستند أن اجمالي المبلغ الذي تم بيع اللاعب به بلغ 6 مليون جنيه تم دفعها على 3 اقساط.



كما تبين ان النادي المصري لا يحق له المطالبة بدفع أي مبالغ مالية نظير بيع اللاعب داخل مصر مثلما حدث أمس أثناء بيعه لنادي بيراميدز "الأهرام " طبقا للعقد الذي ينص في البند الرابع على مايلي (يستحق النادي المصري 25 % من قيمة عقد اللاعب حال بيعه إلى نادي آخر خارج الدولة)



وطبقا لما في بنود العقد أصبح ليس هناك حق للنادي المصرى فى عقد اللاعب الذي بلغ 60 مليون جنيها نتاج بيع الزمالك له محليا.