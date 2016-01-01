ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عدم أحقية المصري في اي مبالغ نظير بيع الشناوي محليا.. شاهد

السبت 14/يوليه/2018 - 07:44 ص
أحمد الشناوى
أحمد الشناوى
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
كشف مستند لعقد بيع اللاعب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للنادي المصري السابق المبرم بين النادي المصري ونادي الزمالك عام 2014 بعدم أحقية المصري لأي مبالغ نتاج بيع المصري محليا.

وأوضح المستند أن اجمالي المبلغ الذي تم بيع اللاعب به بلغ 6 مليون جنيه تم دفعها على 3 اقساط.

كما تبين ان النادي المصري لا يحق له المطالبة بدفع أي مبالغ مالية نظير بيع اللاعب داخل مصر مثلما حدث أمس أثناء بيعه لنادي بيراميدز "الأهرام " طبقا للعقد الذي ينص في البند الرابع على مايلي (يستحق النادي المصري 25 % من قيمة عقد اللاعب حال بيعه إلى نادي آخر خارج الدولة)

وطبقا لما في بنود العقد أصبح ليس هناك حق للنادي المصرى فى عقد اللاعب الذي بلغ 60 مليون جنيها نتاج بيع الزمالك له محليا.
عدم أحقية المصري في اي مبالغ نظير بيع الشناوي محليا.. شاهد

ترشيحاتنا

براءة فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

إضراب عام يخلي الشوارع في نيكاراجوا بعد احتجاجات ضخمة

اختفاء مركب صيد مصري قادمة من ميناء مصراتة الليبي

القليوبية فى أسبوع.. 7 من أبناء المحافظة بقائمة أوائل الثانوية.. وتعاون علمي وبحثي بين جامعتي بنها وهلسنكي الفنلندية.. والسجن 3 سنوات إلى 25 عاما لـ14 تاجر مخدرات

في حادث قطار البدرشين.. النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوق الأسود.. وتشكيل لجنة هندسية من القوات المسلحة لإعداد تقرير عن الواقعة.. والنيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا

الصين: فرض حظر أسلحة على جنوب السودان لا يخدم العملية السياسية في البلاد

دون مجهود 3 أنواع من التوابل تحرق الدهون بسرعة لن تتوقعيها

هالة فاخر بدون حجاب فى قالوا وقلنا

هل سورة الفاتحة تعادل أربعين يمينًا

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

مقتل 17 شخصا فى 4 أعمال من العنف العرقي بشمال شرق نيجيريا

تخلصي من شعر الإبط بموزة واحدة فقط .. بهذه الطريقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

فيديو

مرور الجيزة: افتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة اليوم
حضري بلح الشام مع الشربيني كالمحترفين وبطريقة سهلة
للأكيلة.. 5 طواجن متنوعة للشيف الشربيني
لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟