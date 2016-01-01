تعرف على أغلى 10 صفقات فى تاريخ الدورى الإيطالى

شهد الدورى الإيطالى لكرة القدم العديد من انتقالات اللاعبين بين فرق الدورى والدوريات الاخرى، وهناك العديد من اللاعبين شهدت انتقالهم للفرق مبالغ عالية ، ومن خلال تلك المعلومات القادمة نستعرض اغلى 10 صفقات فى تاريخ الدورى الأيطالي.



يأتى فى مقدمة تلك الصفقات الأغلى اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو بصفقة تبلغ 117 مليون دولار لصالح فريق يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسبانى، و ثاني الصفقات جونزالو هيجواين بصفقة تبلغ 90 مليون دولار لصالح يوفنتوس، ويليه الأرجنتيني هيرنان كريسبو بصفقة تبلغ 57 مليون دولار لصالح نادى لاتسيو، ويليه حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون بمبلغ 53 مليون دولار لصالح يوفنتوس، وخامسا تأتي صفقة مينديتا لصالح فريق لاتسيو بمبلغ 48 مليون دولار.



وسادس تلك الصفقات كارلوس فيرا لصالح فريق انتر ميلان بمبلغ 46.5 مليون دولار، ويليه بونوتشي لصالح فريق ميلان بمبلغ 42 مليون دولار، وثم بعد ذلك روى كوستا بمبلغ 42 مليون دولار لصالح فريق ميلان، ويليه الفرنسي ليليان تورام بمبلغ 41.5 مليون دولار لصالح فريق يوفنتوس، وتأتى آخر تلك الصفقات كانسيلو كلاعب لفريق يوفنتوس بمبلغ 40.4 مليون دولار.