ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 07:17 ص
بعثة المصرى
بعثة المصرى
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
غادر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مطار القاهرة منذ قليل متوجهًا الى المغرب لملاقاة نظيره المغربي نهضة بركان يوم الأربعاء المقبل بالكونفيدرالية.

رافق الفريق محمد الخولى نائب رئيس النادي و المشرف العام على الفريق و أحمد عوض عضو المجلس تحت السن و الإعلامي محمد ياسين ممثل اتحاد كرة القدم ورئيس منطقة بورسعيد.

وتضم قائمة الفريق 19 لاعبًا هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، احمد بوسكا ، كريم العراقي ، محمد شطة ، اسلام صلاح ، محمد كوفي ، أحمد عبد الموجود ، أحمد أيمن منصور ، مصطفى مارسيلو ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، طارق جبريل “توريك جبرين” ، ايزي ايميكا ، محمد جابر ، اسلام عيسى ، محمود وادي ، أحمد جمعة ، عبد الناصر دي ماريا.

وتصل بعثة المصري إلى الدار البيضاء صباح اليوم السبت حيث سيكون في استقبالها الكابتن شريف مزروع عضو المجلس ورئيس البعثة وحسن عمار عضو المجلس ووليد بدر المدير الإداري مع السفير أشرف إبراهيم وعدد كبير من مسئولي السفارة .

ويقضي المصري يومه الأول بالدار البيضاء يعقبه المغادرة في اليوم التالي الى مدينة السعيدية التي سيقيم بها الفريق بمعسكر مغلق 3 أيام قبل التوجه لمدينة بركان لملاقاة ممثلها نادي النهضة.
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور

ترشيحاتنا

دون مجهود 3 أنواع من التوابل تحرق الدهون بسرعة لن تتوقعيها

حضري بلح الشام مع الشربيني كالمحترفين وبطريقة سهلة

برلماني: استدعاء وزير النقل بسبب حادث قطار البدرشين طبيعي

حبس المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بمنشية ناصر

إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار محكمة فارسكور

تخلصي من شعر الإبط بموزة واحدة فقط .. بهذه الطريقة

الصين: فرض حظر أسلحة على جنوب السودان لا يخدم العملية السياسية في البلاد

فتاة سعودية تحضن ماجد المهندس على المسرح.. فيديو

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

الإفتاء: زواج التوائم الملتصقة جائزشرعا

حبس عاطلين اقتحما شركة في الأميرية

أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

فيديو

مرور الجيزة: افتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة اليوم
حضري بلح الشام مع الشربيني كالمحترفين وبطريقة سهلة
للأكيلة.. 5 طواجن متنوعة للشيف الشربيني
لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟