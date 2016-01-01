بعثة المصري تغادر مطار القاهرة إلى الدار البيضاء.. صور

غادر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مطار القاهرة منذ قليل متوجهًا الى المغرب لملاقاة نظيره المغربي نهضة بركان يوم الأربعاء المقبل بالكونفيدرالية.



رافق الفريق محمد الخولى نائب رئيس النادي و المشرف العام على الفريق و أحمد عوض عضو المجلس تحت السن و الإعلامي محمد ياسين ممثل اتحاد كرة القدم ورئيس منطقة بورسعيد.



وتضم قائمة الفريق 19 لاعبًا هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، احمد بوسكا ، كريم العراقي ، محمد شطة ، اسلام صلاح ، محمد كوفي ، أحمد عبد الموجود ، أحمد أيمن منصور ، مصطفى مارسيلو ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، طارق جبريل “توريك جبرين” ، ايزي ايميكا ، محمد جابر ، اسلام عيسى ، محمود وادي ، أحمد جمعة ، عبد الناصر دي ماريا.



وتصل بعثة المصري إلى الدار البيضاء صباح اليوم السبت حيث سيكون في استقبالها الكابتن شريف مزروع عضو المجلس ورئيس البعثة وحسن عمار عضو المجلس ووليد بدر المدير الإداري مع السفير أشرف إبراهيم وعدد كبير من مسئولي السفارة .



ويقضي المصري يومه الأول بالدار البيضاء يعقبه المغادرة في اليوم التالي الى مدينة السعيدية التي سيقيم بها الفريق بمعسكر مغلق 3 أيام قبل التوجه لمدينة بركان لملاقاة ممثلها نادي النهضة.