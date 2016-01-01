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أخبار العالم

لافروف: الولايات المتحدة تحاول بسوريا الاصطياد في الماء العكر

السبت 14/يوليه/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة بـ "الاصطياد في الماء العكر"، في سوريا.

وبين لافروف في حوار مع قناة "روسيا اليوم": " بعض المحللين يقولون أن اوللايات المتحدة قد تكون معنية في الفاظ على الحالة الفوضى في المنطقة، لكي يتمكنوا من الصيد في الماء العكر، وأنا لا أعتقد أن هذا هو ما تريده الولايات المتحدة، ولكن عند النظر إلى الحقائق، هذا ما يحدث".

وأضاف لافروف أنه على الرغم من حقيقة مفادها أن صدام حسين ومعمر القذافي كانوا ديكتاتوريين، فإن معاناة سكان العراق وليبيا أزدادت بشكل ملحوظ بعد تدخل الولايات المتحدة وحلف الناتو في هذه الدول.

وشدد لافروف على أن هذا لا يعني تبرير الطغاة، موضحا:" أعتقد أن القتلى والجرحى وأولئك الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم أكثر بمئات الآلاف من أولئك الذين عانوا من هذه الأنظمة".

وأجاب لافروف ردا على سؤال بشأن كيف لروسيا من وجهة نظر أخلاقية يمكن أن تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي "تعامل بقسوة مع شعبه"، قائلا، إن "روسيا تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأي انتهاكات للقانون الدولي، بغض النظر عمن ارتكبها — الحكومة أو المعارضة أو الدول الأخرى".

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