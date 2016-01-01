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أخبار العالم

السماح بخروج أطفال الكهف بتايلاند من المستشفى هذا الأسبوع

السبت 14/يوليه/2018 - 07:43 ص
أطفال الكهف
أطفال الكهف
رويترز
قال وزير الصحة التايلاندي بياساكول ساكولساتايادورن اليوم السبت إنه سيتم السماح للأطفال الاثنى عشر الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه في شمال تايلاند بمغادرة المستشفى هذا الأسبوع.

وتم إخراج آخر مجموعة من فريق (وايلد بورز) التايلاندي لكرة القدم المؤلف من 12 فردا ومدربهم من كهف تام لوانج قرب الحدود مع ميانمار مساء الثلاثاء بسلام في نهاية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر مما أشاع ارتياحا وفرحة على مستوى العالم.

وقال بياساكول للصحفيين إن هؤلاء الأطفال ومدربهم يتماثلون للشفاء بدنيا ونفسيا وسيُسمح لهم بمغادرة المستشفى يوم الخميس.

وأضاف" علينا إعداد كل من الأطفال وأسرهم للاهتمام الذي سيحاطون به عند مغادرتهم".

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