الصين: فرض حظر أسلحة على جنوب السودان لا يخدم العملية السياسية في البلاد

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" إن فرض حظر أسلحة على جنوب السودان لا يفضي إلى دفع العملية السياسية في البلاد، مؤكدا دعم بلاده لعملية السلام هناك.



جاء ذلك تعقيبا على قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية واعتمده مجلس الأمن أمس /الجمعة/ بفرض حظر أسلحة على جنوب السودان بالإضافة إلى العقوبات الحالية حتى 31 مايو من عام 2019. وحصل القرار على 9 أصوات مؤيدة، وهو الحد الأدنى المطلوب لاعتماده، فيما امتنعت الصين وخمسة أعضاء آخرين عن التصويت.



وأضاف "ما تشاو" –في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية- أن أي إجراء من جانب مجلس الأمن يجب أن يفضي إلى تسوية سياسية لقضايا معينة، مشيرا إلى أن العملية السياسية في جنوب السودان حققت تقدما إيجابيا ومعترفا به، وهذا يشير إلى أن جميع الأطراف في جنوب السودان لديهم الرغبة في تحقيق السلام وحل القضايا عبر القنوات السياسية.

وأكد أنه في السياق الحالي، يجب على مجلس الأمن القيام بدوره البناء ومواصلة دعم جهود الوساطة للاعبين الإقليميين، مع "الحفاظ على ثقتنا ومواصلة صبرنا من أجل تسهيل العملية السياسية في جنوب السودان".

وأوضح "ما تشاو" أنه على الرغم من تعديل المسودة لتتناسب مع وجهات نظر الصين وعدد من أعضاء المجلس الآخرين، إلا أن المسودة ظل بها بنود بفرض حظر على الأسلحة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، الأمر الذي أدى بالصين إلى الامتناع عن التصويت.