كولومبيا: قادة فارك يمثلون أمام القضاء لتقديم تفاصيل عن عمليات الخطف

مثل القادة المتمردون السابقون لجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية‭ ‬(فارك) أمام محكمة لنظر جرائم يقال إنهم ارتكبوها خلال الحرب الأهلية التي استمرت 50 عاما في البلاد.



وذكرت قناة "الحرة" الامريكية اليوم (السبت) أن محكمة الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام والتي أنشئت بموجب اتفاق للسلام أبرم عام 2016 ستفصل بين الحكومة وفارك في قضايا تمثل عنف هذه الحرب، وتعتمد هذه القضايا على تحقيقات أجرتها السلطات واتهامات من الضحايا.



وتهدف هذه المحكمة التي من المتوقع أن تستمر ما لا يقل عن 15 سنة إلى مداواة الجروح الناجمة عن الحرب والسماح للضحايا بالاستماع للحقيقة بشِأن ذويهم بالإضافة إلى الحصول على تعويض من "فارك" يشمل الأرض والممتلكات المسروقة.



وتم تسريح نحو سبعة آلاف مقاتل من "فارك" العام الماضي وأدلى أكثر من 4600 فرد منهم بشهاداتهم بالفعل أمام المحكمة بموجب اتفاق السلام الذي تم التفاوض عليه في العاصمة الكوبية هافانا.

وتلزم المحكمة القادة السابقين للمتمردين بتقديم تفاصيل عن عمليات الخطف المزعومة والاختفاء القسري فيما بين عامي 1993 و2012.