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أخبار العالم

بريطانيا: تعزيز العلاقات مع واشنطن يسهم في منع التهديد الإيراني

السبت 14/يوليه/2018 - 08:09 ص
بريطانيا: تعزيز العلاقات
بريطانيا: تعزيز العلاقات مع واشنطن يسهم في منع التهديد الإير
أش أ
أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صاموئيل أن تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة يسهم في منع التهديد الإيراني .

وقال المتحدث البريطاني - في تصريحات لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم / السبت / - أن زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة المتحدة تسهم في تعميق العلاقة بين البلدين ، مضيفا أن من أهم أولويات هذه العلاقة منع التهديد الإيراني .

وأشار إلى أن تنظيم داعش لايزال يشكل تهديدا للمجتمعات سواء في المملكة المتحدة أو أمريكا ما يتطلب المزيد من التعاون الأمني لمواجهته.مضيفا أن "التهديد الروسي والسوري والإيراني تحديات كبيرة أمامنا لايمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون العميق بين البلدين".

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