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أخبار العالم

مقتل 17 شخصا فى 4 أعمال من العنف العرقي بشمال شرق نيجيريا

السبت 14/يوليه/2018 - 08:08 ص
مقتل 17 شخصا فى 4
مقتل 17 شخصا فى 4 أعمال من العنف العرقي بشمال شرق نيجيريا
أش أ
أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون مقتل 17 شخصا على الأقل فى اشتباكات دارت على مدى 4 أيام بين رعاة مواش من البدو الرحّل، ومزارعين من الحضر من اتنية ياندانج فى شمال شرق نيجيريا.
واوضحت الشرطة - حسبما افادت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم /السبت/ - أن الاشتباكات اندلعت فى 5 يوليو الجارى فى مقاطعة لاو فى ولاية تارابا واستمرت اربعة ايام واوقعت 17 قتيلا.
وقال ديفيد ميسال المتحدث باسم الشرطة فى ولاية تارابا إنه "فى الاجمال قتل 17 شخصا خلال أربعة أيام من العنف وأحرقت قرى عدة".
وأضاف انه تم ارسال وحدات من الشرطة الى المكان وفى 8 يوليو اصبح الوضع بالكامل تحت السيطرة، ولكن بحسب مسؤولين من كلا الطرفين، البدو والحضر، فإن الاشتباكات اوقعت اكثر من 70 قتيلا وتسببت ايضا بتهجير الآلاف من ديارهم.
وخلال مؤتمر صحفى فى جالينجو عاصمة الولاية ، قال صاحبى محمود الذى يرأس تجمعا لرعاة الماشية "لقد خسرنا 23 شخصا فى الهجمات وتم تهجير أكثر من ثلاثة الاف شخص من جماعتنا".
بالمقابل قال آرون ارتيماس المسؤول فى اتنية ياندانج إن "اكثر من 50 مزارعا قتلوا وتم احراق 50 قرية"، مشيرا الى ان اكثر من الفى شخص من ياندانج هجروا من منازلهم.

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