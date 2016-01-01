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مرأة

دون مجهود 3 أنواع من التوابل تحرق الدهون بسرعة لن تتوقعيها

السبت 14/يوليه/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تغفل الكثير من السيدات أهمية إضافة الكثير من أنواع التوابل لطعامها على الرغم من فائدتها فى حرق أسرع للدهون بالجسم و تفتيت الدهون إليك 3 أنواع من التوابل قدرتها فائقة على حرق الدهون العنيدة بسرعة لن تتخيلينها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى ..

-القرفة .. تساعد على ضبط سكر الدم والقضاء على الشعور بالجوع وتحسين الأيض ورفع قدرة الجسم على حرق الدهون..

-الشمر .. مدر طبيعي للبول ويحسين الهضم ويخلص الجسم من الغازات والشعور بالامتلاء

- الكمون.. يحسن عملية الأيض وينقي الجسم من السموم ويخلصكِ من آلام المعدة بعد تناول الوجبات الثقيلة.

إذا كنتِ ترغبين في نتيجة أسرع تمزج ملعقة من كل نوع من التوابل مع كوب من الماء المغلي وتناوله قبل الوجبة الرئيسية مع إضافة قطرات من الليمون الذي يساعد على حرق الدهون لنتيجة أفضل وأسرع.

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