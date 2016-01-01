ننشر تفاصيل منح الجامعة الألمانية المجانية لأوائل الثانوية العامة

أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم، السبت، عن تدشين الجامعة الألمانية بالقاهرة برنامجا للمنح الدراسية لأوائل المحافظات، بهدف دعم تكافؤ الفرص بين الجميع.



وأوضح طاهر أن المنحة مجانية بالكامل، بداية من رسوم التقدم للقبول، وحتى الحصول على درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات الجامعة، وتشمل كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، وكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الهندسة وعلوم المواد، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج الهندسة المعمارية، وكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وكلية تكنولوجيا الإدارة، وكلية العلوم التطبيقية والفنون (برامج التصميم).



وقال محافظ الإسماعيلية إن لغة التدريس بالجامعة هى اللغة الإنجليزية، وتشمل المنحة أيضًا السكن للمقيمين خارج القاهرة، والمواصلات، ومصروفا شهريا، والكتب والأدوات الدراسية.



يأتي هذا فى إطار بروتوكولات التعاون والتنسيق فيما بين الجامعة الألمانية بالقاهرة ومختلف محافظات مصر وتطبيقات منظومة الجامعة التى تتولى رعاية الطلاب المتفوقين علميا، والتى بدأتها الجامعة منذ نشأتها متمثلة فى البرنامج الأول لرعاية أوائل الثانوية العام على مستوى الجمهورية وأوائل المحافظات.