الصحف الكويتية: تحريك قوات أمنية باتجاه الحدود العراقية.. أزمة لدى طلبة كويتيين يرغبون في التعليم بمصر.. وفاة طفلة مصرية بسبب مصعد.. صراع الطاقة يشتعل بين أوبك والصين

الكويت تحرك 400 ضابط باتجاه الحدود العراقية

استمرار أزمة الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية

وفاة طفلة مصرية سقطت بين كابينة مصعد وحائط

توتال الفرنسية تغلق مكتبها في الكويت

صراع مكتوم بين أوبك وكارتل الصين والهند

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بجملة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، ومن بينها أزمة الاحتجاجات العراقية على الفساد وضعف الخدمات، حيث ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصدر أمني، أن الأجهزة المختصة بحرية وبرية تتابع ما يحدث في العراق بالتعاون والتنسيق مع السلطات العراقية.







وقالت الصحيفة إن الأوضاع في الحدود بين البلدين مستقرة للغاية ولكن لمزيد من الحيطة وجه وكيل وزارة الداخلية بتحريك نحو٤٠٠ ضابط وضابط صف إلى منطقة العبدلي.

وألقت صحيفة "الوطن" على تخفيض تصنيف الدين السيادي لتركيا، وقالت إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أعلنت خفضها تصنيف الديون السيادية لتركيا درجةً واحدةً، معتبرةً أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت" أكثر من ذي قبل.





في سياق آخر، أوردت صحيفة "الراي" نبأ وفاة طفلة مصرية في منطقة أبو حليفة، وقالت الصحيفة: "فُجعت أسرة مصرية بوفاة ابنتها البالغة من العمر ثمانية أعوام، بعد انحشارها بين كابينة مصعد وحائط في عمارة بمنطقة أبو حليفة".







وأَضافت أن رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية هرعوا إلى مكان العمارة، بعد تلقيهم بلاغًا عن الحادث، ولدى وصولهم شرعوا في إنقاذ الطفلة التي كانت محشورة عند الطابق الثاني، وبعد إخراجها تم تسليمها إلى المسعفين الطبيين وهي بحال حرجة، ونقلت على الفور إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية إلى قرار شركة توتال الفرنسية إغلاق مكتبها في الكويت بعد مضي نحو 20 عامًا منذ افتتاحه.







ونقلت الصحيفة عن السفيرة الفرنسية لدى الكويت ماري ماسدوبوي قولها: "إن الشركة الفرنسية العملاقة في مجال النفط لم تنجح خلال السنوات الأخيرة في الفوز بأي عقد خلال المناقصات التي أعلنتها مختلف الشركات النفطية الكويتية".







وأضافت: "قرار توتال يقوم على أسباب اقتصادية وعقلانية ترتبط بالسوق الكويتية التي لم يكن لها فيها نصيب".

وأضافت أن صحيفة "تايمز أوف إنديا" نسبت إلى مسئول هندي قوله في الشهر الماضي، بعد بدء تلك المحادثات رسميا، "إن التوقيت ملائم والازدهار في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة يعطيانا تأثيرًا أكبر على منظمة أوبك".







وبعد كل شيء، تشكل الهند والصين معًا 17 في المائة من الاستهلاك العالمي للنفط، وسوف تتأثران بشدة بالغة اذا ارتفعت الأسعار نتيجة تصرفات منظمة أوبك.

ويشكل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة إلى السيارات الكهربائية سببًا كافيًا وراء سعي الصين والهند إلى تحقيق نفوذ أكبر في أسواق النفط العالمية التي تهيمن منظمة أوبك عليها، كما يبرر تأسيس "ناد للمشترين".







وتعتبر أوروبا بصورة عامة رائدة في تبني السيارات الكهربائية، إضافة الى دورها البارز في حماية البيئة، وفي الوقت نفسه، لا تزال أوروبا تستورد كميات كبيرة من النفط، ولذلك فهي تهتم بأسعاره أيضًا.

وأكد المصدر أن ما يحدث في العراق شأن داخلي عراقي، وأن إجراءات الكويت هدفها سلامة الحدود.في السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن الحرس الوطني اتخذ إجراءات تأهب للأسباب عينها، و أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إلغاء رحلاتها المتوجهة الى مدينة النجف (KU521)، وذلك ابتداء من اليوم، السبت الموافق 14/7/2018 وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية في مطار النجف، كما أعلنت انها اما ستقوم بتغيير الحجز لرحلات طيران أخرى أو بإعادة ثمن التذاكر من دون رسوم.من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن قضية تسجيل طلبة الثانوية العامة ممن مضى على شهادتهم سنتان وأكثر في الجامعات المصرية لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن الدوائر الإدارية في محكمة الاستئناف أصدرت أحكاما مختلفة بعضها أكد أحقية هؤلاء والآخر أيد القرار الوزاري بهذا الشأن.وأفاد المصدر بأن محكمة التمييز لم تصدر إلى الآن أي حكم بشأن هذه القضية، لافتا إلى أن إدارة الفتوى والتشريع طعنت بالتمييز ضد الأحكام التي كسبها بعض الطلبة أمام محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم 85 لسنة 2015 بشأن عدم السماح للطلبة الكويتيين الذين مر على حصولهم على شهادة الثانوية العامة أكثر من عامين من التسجيل في الجامعات المصرية.وأضاف أن الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز ستتداول هذه القضية خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، حيث ستنظر في طعن إدارة الفتوى والتشريع الذي يعتمد على حق الجهة الإدارية في إصدار مثل هذا القرار التنظيمي للصالح العام دون مساس بحقوق أي مواطن يرغب بتلقي التعليم.وأشار المصدر إلى أن أحكام الاستئناف التي أيدت القرار الوزاري ترى أن المدعين انتفى بحقهم توافر شرط حداثة الشهادة للالتحاق بالجامعات المصرية لما لا يزيد على سنتين، الأمر الذي يكون معه قرار رفض قبول أوراقهم لتسجيلهم في إحدى الجامعات المصرية قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، موضحا أن هذه الأحكام ردت على ما أورده المستأنفون من مخالفة القرار للحق في التعليم المقرر بموجب الدستور، بقولها إن القرار لم يصادر حق الطالب الكويتي الذي لديه الرغبة بمواصلة تعليمه في إحدى الجامعات المصرية وإنما أوضح بجلاء كيفية الحصول على هذا الحق من خلال تبيان الضوابط والقيود التي وضعتها الجامعات المصرية للالتحاق بها لافتا إلى أن الأحكام المؤيدة للقرار الوزاري ترى أن الحق في التعليم مكفول لكل من لديه الرغبة في الالتحاق بالجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الكويتية سواء داخل الكويت أو خارجها، منوهة بأنه لا يوجد أي قيد على هذا الحق سوى القرارات المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة في تلك المؤسسات، احتراما للمراكز القانونية للطلاب التي تتحدد بموجبها الكليات التي سيلتحقون بها والتي تتغير كل عام عن سابقه وفقا لنسب القبول المعلنة من تلك الجامعات.وقالت "فيتش" في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي+" إلى "بي بي"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة، وأرفقت تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" ما يعني أنها ربما تعمد إلى خفضه من جديد قريبًا.واعتبرت الوكالة أن "مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة، والإجراءات المبدئية التي اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت الشك" من جديد في مستقبل الاقتصاد التركي، خاصةً مع استمرار التوتر السياسي في ظل خيارات من "تشكيلة الائتلاف الحاكم في تركيا، التي تُشير إلى أنه من غير المرجح تحقيق تقدم نحو حل الصراع في جنوب شرق البلاد".وقالت الإدارة العامة للإطفاء في بيان لها إن «التحريات الأولية التي بدأها ضابط فرقة إطفاء مركز المنقف، تفيد بأن كابينة المصعد تحركت بشكل مفاجئ أثناء خروج الطفلة، ما تسبب في انحشارها وتعرضها لإصابات بليغة أدت إلى وفاتها».من جهتها، ألقت جريدة "الجريدة" الكويتية الضوء على الصراع المكتوم بين منظمة الأوبك ونادي الدول المستوردة للبترول، وقالت الصحيفة إنه: "عندما ترددت تقارير عن محادثات بين الهند والصين بشأن تشكيل ناد لمشتري النفط، ربما كانت منظمة أوبك منشغلة جدًا باجتماعها في 22 يونيو الماضي، حيث لم تهتم بأنباء ذلك التحالف الخطير، ولكن ربما حان الوقت الآن لكي يساور القلق "أوبك".وتابعت: "الأكثر من ذلك أنهما ليستا الوحيدتين في هذه المحاولة الرامية الى الحد من نفوذ "أوبك" في أسواق النفط العالمية. وبحسب كارل بوب من وكالة "بلومبيرج"، فإن أوروبا واليابان اللتين كانتا تترددان في المشاركة في أي مشاريع مضادة لمنظمة أوبك قد تشاركان الآن، خلافا لما كان يحدث عند ارتفاع الأسعار، إذ توجد اليوم بدائل للوقود الحفري، وقد تكون الكهرباء هي الميدان الذي ستواجه فيه "أوبك" كارتل مشتري النفط في المستقبل.واستطردت أن الهند والصين وأوروبا يتصدرون أنشطة تبني السيارات الكهربائية، كما أن اليابان رائدة في تصنيع البطاريات، وإذا قررت تلك الدول القيام بتلك الخطوة، فإنها قد تقلب الصورة في سوق النفط، وتتسبب بشكل فعلي في شل منظمة أوبك. وهذا طبعًا هو السيناريو الأفضل.في الهند على سبيل المثال، تشير دراسة حديثة إلى أن ما يصل إلى 90 في المائة من السائقين الهنود يرغبون في التحول إلى السيارات الكهربائية إذا قامت الحكومة ببناء البنية التحتية الضرورية للشحن، وخفضت الضرائب على الطرقات، وزادت المساعدات.وأشارت دراسة أخرى إلى السعر والمدى على شكل عقبات إضافية أمام التوجه الى التبني الواسع للسيارات الكهربائية في الهند، وبسبب هذه التحديات، عمدت حكومة نيودلهي في الآونة الأخيرة إلى تعديل هدفها الطموح في تشغيل أسطول من السيارات الكهربائية فقط على الطرقات بحلول سنة 2030، والاكتفاء بنسبة 30 في المائة فقط من تلك السيارات.وتعتبر الصين من جانبها القائد المؤكد بالنسبة إلى التبني العالمي للسيارات الكهربائية، وقد شكلت أكثر من 50 في المائة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في العام الماضي، وعلى أي حال، فقد أمكن تحقيق ذلك إلى حد كبير نتيجة المساعدات السخية من جانب حكومة بكين إلى مصنعي السيارات الكهربائية، وسوف تنتهي هذه المساعدات بحلول سنة 2020، وبدأ مصنعو السيارات الاستعداد لمواجهة مستقبل من دون مساعدات حكومية، ويمكن القول إنه من غير المؤكد أن يستمر ازدهار السيارات الكهربائية بعد عام 2020.