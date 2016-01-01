إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

ظهرت ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإطلالة أنيقة ومميزة للغاية، وذلك في زيارتها لدولة إسكتلندا اليوم، السبت.



فقد ارتدت ميلانيا جاكيت باللون الأخضر الزيتي من ماركة "بربري"، بلغ سعره ٢٩٥ دولارا أمريكيا، وتناسب معها بشكل كبير، وقد ارتدت تحته بنطالا باللون البيج الفاتح، يتناسب بشكل كبير مع إطلالتها.



وحملت ميلانيا حقيبة باللون الجملى، والتي كانت أنيقة للغاية مكملة إطلالتها بشكل كبير، وقد بلغ سعرها من ماركة "هيرميس" ٨.٣٠٠ دولار أمريكي.



وتناسب حذاؤها بشكل كبير مع إطلالتها الأنيقة، فقد برعت في اختيار حذاء باللون البيج ذات الجلد اللامع من ماركة "ميلانو بلانكيت"، والتي بلغ سعرها ١٣٥ دولارا أمريكيا، وفقا لما تناوله موقع إلكتروني على "إنستجرام".



وتركت ميلانيا شعرها منسدلا على كتفيها، ويبدو أنها اختارت عدم وضع الكثير من المكياج، فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة التي تناسبت مع إطلالتها وأعطها شكلا أنيقا وجميلا.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة ميلانيا ترامب خلال زيارتها لإسكتلندا اليوم..