أسامة أبو الخير: نستهدف عرض 100 ألف أثر في المتحف الكبير

قال الدكتور أسامة أبو الخير مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن مركز الترميم تم افتتاحه عام 2010 لتجهيز 100 ألف قطعة لعرضها بالمتحف المصري الكبير.



وأضاف أبو الخير، في تصريحاته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على "صدى البلد"،أنه تم اختيار 50 ألف قطعة لعرضها في المتحف الكبير، والمستهدف عرضه هو 100 ألف قطعة بالمتحف الكبير في الافتتاح الكلي للمتحف.



ولفت أبو الخير أن مركز الترميم به 14 معمل ترميم، 7 معامل خاصين بالترميم والقطع الأثرية، و7 أخرى تخص عمليات الدراسة والبحث والتوثيق والفحص.

