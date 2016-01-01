الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية خلال 72 ساعة قادمة

أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، وجود استقرار في الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، مُشيرا إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلها الطبيعي.



وأشار شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، السبت، إلى وجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق، مؤكدا أن الرؤية واضحة تسمح بحركة السفر.



ولفت إلى أن هناك نشاطا للرياح على البحر المتوسط ويؤدي إلى تحمل الهواء كميات كبيرة من بخار الماء.

