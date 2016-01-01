غدا وزيرة الاستثمار تتوجه إلى أمريكا للمشاركة في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك

تتوجه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى غدًا، الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمدينة نيويورك، وعقد لقاءات مع مسئولين بالبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية، وذلك فى إطار التعاون.





وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، في بيان، أن الوزيرة سوف تستهل لقاءاتها بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسى رفيع المستوى، وتلقى يوم الاثنين بيان المجموعة الـ77 والصين، والتى تترأسها مصر حاليًا، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.





وتتحدث الوزيرة، فى جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن نحو 110 دول من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما تتحدث فى جلسة حول "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر"، حيث من المنتظر أن تعرض إنجازات مصر فى الاستثمار فى البشر والبنية الأساسية .





وتشهد وزيرة الاستثمار، الجلسة الختامية للمنتدى رفيع المستوى بحضور أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وتشارك فى جلسة الحوار رفيعة المستوى حول السياسات مع المؤسسات المالية الدولية.





ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج خلال المرحلة المقبلة.



