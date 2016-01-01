فرق موسيقية مستقلة وحفلات غنائية بمهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

تستعد مدينة الإسكندرية في شمال مصر لانطلاق مهرجان الصيف الدولي السادس عشر بعد غد الاثنين، وهو المهرجان الذي يضفي عادة أجواء احتفالية على المدينة المطلة على البحر المتوسط بالتزامن مع توافد آلاف المصطافين عليها.



ويضم برنامج المهرجان الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حفلات موسيقية فردية وجماعية وعروضا للمسرح والسينما والفنون التراثية إضافة إلى أنشطة خاصة للأطفال.



يبدأ البرنامج في التاسعة مساء الاثنين بحفل لفريق (أوتوستراد) من الأردن على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية، ثم يقام في اليوم التالي وعلى المسرح ذاته حفل لفريق (ترايكل) من السويد.



وتتوالى عروض الفرق الموسيقية المستقلة من مصر مثل (كايروكي) و(مسار إجباري) و(قرار إزالة) و(آر. تي نوبة) و(شارموفرز).



كما يقدم المهرجان حفلات غنائية فردية لمغنين من مصر وخارجها منهم المصري علي الحجار والسورية فايا يونان والسودانية آسيا مدني إضافة إلى حفل إنشاد لفرقة الإخوة أبو شعر من سوريا في 22 يوليو تموز.



وفي السادس والسابع من أغسطس آب يقدم الموسيقار عمر خيرت حفلين بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية لباقة من مؤلفاته الموسيقية كما تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلا في 15 أغسطس آب.



ويشمل البرنامج أيضا ليلتين شعريتين الأولى في يوليو تموز يقدمها الشاعر الشاب عمرو حسن والثانية في أغسطس آب للشاعر هشام الجخ.



وتختتم المغنية المصرية كارمن سليمان ليالي مهرجان الصيف الدولي في 18 أغسطس بحفل في القاعة الكبرى لمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته.



وقالت رشا عيد نائب مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية لرويترز:"إننا ركزنا في البرمجة على إدراج مختلف أنماط الفنون المتعارف عليها مثل الأداء الموسيقي والمسرحي وعروض السينما والرقص التراثي والحديث والأمسيات الشعرية وكذلك اللقاءات الثقافية والندوات الفكرية".



وأضافت "الشباب لهم النصيب الأكبر حيث تشارك مجموعة كبيرة من فرق الشباب المستقلة، وهو في الحقيقة توجه مقصود من مكتبة الإسكندرية وهدف من أهدافها بمخاطبة هذه الفئة العمرية والارتقاء بها على المستويين الفني والثقافي".



وأشارت إلى أن المهرجان رغم اهتمامه بشكل كبير بالشباب فهو يستهدف جميع أفراد الأسرة ويأمل في زيادة عدد زائريه الذي بلغ في الدورة السابقة 35 ألفا.



وقالت "نتوقع أن يرتفع العدد هذا العام نتيجة للبرنامج المتنوع الذي حرصنا فيه على أن يرضي جميع الأذواق".





