أول زيارة منذ 22 عاما.. الرئيس الأريتري يصل إثيوبيا

ذكرت وسائل إعلامية إثيوبية، اليوم السبت، أن الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي، وصل إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة تستغرق 3 أيام.



وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس أريتري منذ نحو 22 عاما، وتأتي على خلفية التقارب والتحسن في العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد زار إثيوبيا، وأعلن عن عودة العلاقات بين البلدين الجارتين.



وقال وزير شؤون مكتب الاتصالات الحكومية في إثيوبيا أحمد شيدي إنه سيتم إعادة فتح السفارة الأريترية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا غدا الأحد .



ووقعت الدولتان يوم الإثنين الماضي اتفاقيات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية و فتح صفحة جديدة من التعاون و الشراكة بعد 20 عاما من المواجهة العسكرية .



وخلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام في إثيوبيا سيقوم الوفد الاريتري بزيارة المجمع الصناعي في هواسا الواقعة في ولاية جنوب إثيوبيا .