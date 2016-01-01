افتتاح مؤتمر الكبد والجهاز الهضمي بطب الأزهر بدمياط..صور

أكد الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر ، أن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، قد خطت خطوات كبيرة نحو التقدم ، مدللا على ذلك بحصول 13 كلية على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، إضافة الى مراجعة مجموعة كبيرة من الكليات الاخرى فى طريقها للاعتماد أيضا ، هذا بجانب إتاحة 13 مجلة علمية محكمة من خلال بنك المعرفة المصرى.



وأوضح سلمان خلال افتتاح مؤتمر قسم الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب الأزهر بدمياط برئاسة الدكتور علاء هاشم رئيس القسم ورئيس المؤتمر ، والذى يقام بالتعاون مع جامعة حورس بدمياط الجديدة برئاسة الدكتور اكرم العوضى رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر تعمل على تشجيع البحث العلمى وترحب بالتعاون مع جامعة حورس ، لافتا إلى أنه جارى العمل على أن يكون هناك مكافآت وجوائز مالية قيمة لدعم شباب الباحثين الفائزين بجوائز فى مجالات البحث العلمى المختلفة . بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين .



ورحب الدكتور أكرم عباس العوضى رئيس جامعة حورس ، بوفد جامعة الأزهر ، كما رحب بالتعاون بين جامعة حورس وكلية طب الأزهر بدمياط ، موضحا أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية والجامعة بهدف الإستفادة وتبادل الخبرات ، خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا أن انعقاد هذا المؤتمر يعد انطلاقة قوية بين جامعتى الأزهر وحورس للتعاون فى مجالات البحث العلمى المختلفة .



حضر الافتتاح ، الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس امناء جامعة حورس ، والدكتور حسن الشناوى نائب رئيس مجلس الامناء ، والدكتور محمود ميدان عميد طب بنين الأزهر بدمياط ، والدكتور راشد محمد راشد عميد طب بنات الأزهر بدمياط ، والدكتور عزت عطوة وكيل طب بنين لشئون التعليم والطلاب .