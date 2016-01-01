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منوعات

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

السبت 14/يوليه/2018 - 10:11 ص
بعد رسم محمد صلاح..
بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد
القسم الميدانى
اخترع المهندس المصرى نائل العشى روبوت قادرا على رسم أى صورة بدقة وكفاءة عالية تفوق الرسم اليدوى الذى يحتاج الكثير من الوقت والجهد.

واستطاع الروبوت رسم اللوجو الخاص بـ "صدى البلد" خلال دقائق قليلة وبجودة مرتفعة، حيث إنه قادر على رسم أى صورة بعد أن يقوم المهندس ببرمجة الجهاز الخاص به وإدخال الصورة المطلوب رسمها لتطبيقها على الورق.

كما رسم الروبوت صورة المحترف المصرى محمد صلاح، حيث تمنى نائل مقابلة صلاح وإهداءه الصورة التى ابتكرها على طريقته الخاصة مع رسالة شكر وحب لسعيه لزرع الفرحة والأمل في نفوس أغلب الشباب، قائلا له: "أنت قدوة".
شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد
شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد
شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد
شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

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شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

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