إسرائيل تغلق شاطئ زيكيم بسبب صواريخ غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم، السبت، إغلاق شاطئ زيكيم الواقع في المجلس الإقليمي عسقلان، أمام الزوار، في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.



وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية توجيهات بمنع تجمع أكثر من 100 شخص في المناطق المفتوحة في المجالس المحلية القريبة من قطاع غزة، كما أصدرت أوامر بمنع تجمع أكثر من 500 شخص في المناطق المغلقة.



وشهدت الليلة الماضية قصفا متبادلا بين الفصائل الفلسطينية من جهة وإٍسرائيل من جهة أخرى، وقالت وسائل إعلام إٍسرائيلية إنه تم إطلاق نحو 31 صاروخا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

