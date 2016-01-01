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مرأة

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

السبت 14/يوليه/2018 - 10:00 ص
هايدي موسي - صورة
هايدي موسي - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة والمطربة المصرية هايدي موسى، بإطلالة أنيقة وغير متوقعة على صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد ارتدت "تي شيرت" مطبوعًا عليه شعار النقل الجوي لشركة إماراتية.

وقد كان لون الـ"تي شيرت" ذهبيًا وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجميلة للغاية، حيث إنها بدت فيه شكل أنثوي للغاية.

وقد تركت هايدي شعرها منسدلا بشكل عشوائي وانسيابي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها، وأعطاها شكل انثوي جميل.

ولم تتكلف هايدي في وضع المكياج فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة لتظهر من جمال ملامحها الرقيقة، حيث إنها اختارت اللون الوردي كأحمر شفاه، وهو ما تلام عليها بشكل كبير.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الالكتروني على الانستجرام، وكتبت عليها بأنها لن تفقد الأمل مطلقًا.

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور
إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

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