ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون

السبت 14/يوليه/2018 - 10:16 ص
عقد توت عنخ آمون
عقد توت عنخ آمون
إسلام الطوانسي
قال الدكتور أسامة أبو الخير مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير سيشهد عرض مجموعة الملك توت عنخ أمون كاملة.

وعرض أبو الخير، في تصريحاته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على "صدى البلد"، عملية ترميم عقد الملك توت عنخ أمون، وأحد تونيكات الملك توت عنخ أمون، والتي كان يرتديها الملك توت.

وأضاف أبو الخير، أن تونيك الملك توت يتم فحصه تحت الميكروسكوب، وذلك للكشف عن تركيبة النسيج الخاص بالتونيك، كما يحدد الميكروسكوب ترتيب الألياف وفحصها.

ترشيحاتنا

معايير الاتحاد الدولي تدفع مودريتش للفوز بالكرة الذهبية

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية خلال 72 ساعة قادمة

ما حكم ذكر الله والصلاة على النبي من المصلين أثناء خطبة الجمعة

فتاة سعودية تحضن ماجد المهندس على المسرح.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية لإسرائيل

افتتاح مؤتمر الكبد والجهاز الهضمي بطب الأزهر بدمياط..صور

شاهد استقبال الرئيس الإريتري في إثيوبيا.. صور

عمال شركات قطاع الأعمال ينتظرون صرف العلاوة.. رؤساء النقابات يطالبون بإعادة هيكلة الأجور.. والغلاء يضعف قيمة الأجر لدى العامل

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار محكمة فارسكور

رشا مجدي تمازح لميس سلامة : بتعملي كل التمارين غلط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

فيديو

شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسامة أبو الخير: نستهدف عرض 100 ألف أثر في المتحف الكبير
طارق توفيق: موقع المتحف الكبير مميز ويبعد 2 كم فقط عن الأهرامات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟