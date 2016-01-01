شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون

قال الدكتور أسامة أبو الخير مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير سيشهد عرض مجموعة الملك توت عنخ أمون كاملة.



وعرض أبو الخير، في تصريحاته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على "صدى البلد"، عملية ترميم عقد الملك توت عنخ أمون، وأحد تونيكات الملك توت عنخ أمون، والتي كان يرتديها الملك توت.



وأضاف أبو الخير، أن تونيك الملك توت يتم فحصه تحت الميكروسكوب، وذلك للكشف عن تركيبة النسيج الخاص بالتونيك، كما يحدد الميكروسكوب ترتيب الألياف وفحصها.

