أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، السبت.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، البطاطس 4.5 جنيه، البصل 3.5 جنيه، الخيار 4.5 جنيه، الفاصوليا 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 3.5 جنيه، الباذنجان 5 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، والجوافة 7.5 جنيه، والخوخ 10 جنيهات، والموز 7.5 جنيه.

