على جمعة يوضح حكم الشرع فى قتل الحيوانات الضارة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه إذا كان هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.



وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعدى منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.