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أخبار العالم

شاهد استقبال الرئيس الإريتري في إثيوبيا.. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
وصل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

ونشرت وسائل إعلام إثيوبية صورا لمراسم الاستقبال التي أقيمت للرئيس الضيف بعد قطيعة دامت أكثر من عقدين.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس إريتري منذ نحو 22 عاما، وتأتي على خلفية التقارب والتحسن في العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد زار إثيوبيا، وأعلن عن عودة العلاقات بين البلدين الجارتين.

وقال وزير شئون مكتب الاتصالات الحكومية في إثيوبيا أحمد شيدي إنه سيتم إعادة فتح السفارة الأريترية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدا، الأحد.

ووقعت الدولتان يوم الاثنين الماضي اتفاقيات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح صفحة جديدة من التعاون و الشراكة بعد 20 عاما من المواجهة العسكرية.

وخلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام في إثيوبيا سيقوم الوفد الإريتري بزيارة المجمع الصناعي في هواسا الواقعة في ولاية جنوب إثيوبيا.
شاهد استقبال الرئيس الإريتري في إثيوبيا.. صور
شاهد استقبال الرئيس الإريتري في إثيوبيا.. صور
شاهد استقبال الرئيس الإريتري في إثيوبيا.. صور
شاهد استقبال الرئيس الإريتري في إثيوبيا.. صور

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